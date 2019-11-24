Fenerbahçe zirve aşkına

Fenerbahçe, , milli aradan sonra ilk sınavına bugün Malatya deplasmanında çıkacak. Muriç, Kruse, Mevlüt ve Isla gibi yıldızlarından yoksun olan sarı-lacivertliler, sezonun flaş takımı karşısında galibiyet arayacak. Kanarya'nın gözü önce Kayseri'de olacak. 1 puanla önünde bulunan Sivas'ın Kayseri deplasmanında puan kaybını bekleyecek olan F.Bahçe, daha sonra Yeni Malatya Stadı'nda sahne alacak. Yanal'ın öğrencileri, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde takipçileriyle puan farkını da açacak.

MALATYA'DA DA 3 EKSİK

Şampiyonluk yolunda devreyi liderlik koltuğunda tamamlamayı hedefleyen F.Bahçe, Muriç ve Mevlüt'ün yokluğunda Moses'la gol arayacak. Isla'nın yerine Dirar'ın sağ bekte oynaması beklenirken, orta alanda Ozan-Gustavo ikilisi, önlerinde Emre forma giyecek. Sağ kanatta ise Deniz görev yapacak. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı maç 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Bu arada Malatya'da sakatlıkları bulunan Acquah ile Erkan ve cezalı Eren, sahada olmayacak.