Fenerbahçe zirve aşkına
Kanarya’nın gözü önce Kayseri’de olacak. Sivas’ın puan kaybını bekleyecek sarı-lacivertliler, akşam da Malatya’da galibiyet arayacak Muriç, Kruse, Mevlüt ve Isla gibi isimlerden yoksun olan Yanal’ın öğrencileri, kazanması halinde takipçileriyle de puan farkını açacak.
Fenerbahçe, , milli aradan sonra ilk sınavına bugün Malatya deplasmanında çıkacak. Muriç, Kruse, Mevlüt ve Isla gibi yıldızlarından yoksun olan sarı-lacivertliler, sezonun flaş takımı karşısında galibiyet arayacak. Kanarya'nın gözü önce Kayseri'de olacak. 1 puanla önünde bulunan Sivas'ın Kayseri deplasmanında puan kaybını bekleyecek olan F.Bahçe, daha sonra Yeni Malatya Stadı'nda sahne alacak. Yanal'ın öğrencileri, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde takipçileriyle puan farkını da açacak.
MALATYA'DA DA 3 EKSİK
Şampiyonluk yolunda devreyi liderlik koltuğunda tamamlamayı hedefleyen F.Bahçe, Muriç ve Mevlüt'ün yokluğunda Moses'la gol arayacak. Isla'nın yerine Dirar'ın sağ bekte oynaması beklenirken, orta alanda Ozan-Gustavo ikilisi, önlerinde Emre forma giyecek. Sağ kanatta ise Deniz görev yapacak. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı maç 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Bu arada Malatya'da sakatlıkları bulunan Acquah ile Erkan ve cezalı Eren, sahada olmayacak.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe zirve aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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