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24 Kasım 2019, Pazar
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zirve aşkına

Fenerbahçe zirve aşkına

Kanarya’nın gözü önce ’de olacak. ’ın puan kaybını bekleyecek sarı-lacivertliler, akşam da ’da galibiyet arayacak Muriç, Kruse, Mevlüt ve Isla gibi isimlerden yoksun olan Yanal’ın öğrencileri, kazanması halinde takipçileriyle de puan farkını açacak.

, , milli aradan sonra ilk sınavına bugün deplasmanında çıkacak. Muriç, Kruse, Mevlüt ve Isla gibi yıldızlarından yoksun olan sarı-lacivertliler, sezonun flaş takımı karşısında galibiyet arayacak. Kanarya'nın gözü önce 'de olacak. 1 puanla önünde bulunan 'ın Kayseri deplasmanında puan kaybını bekleyecek olan F.Bahçe, daha sonra Yeni Malatya Stadı'nda sahne alacak. Yanal'ın öğrencileri, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde takipçileriyle puan farkını da açacak.

MALATYA'DA DA 3 EKSİK
Şampiyonluk yolunda devreyi liderlik koltuğunda tamamlamayı hedefleyen F.Bahçe, Muriç ve Mevlüt'ün yokluğunda Moses'la gol arayacak. Isla'nın yerine Dirar'ın sağ bekte oynaması beklenirken, orta alanda Ozan-Gustavo ikilisi, önlerinde Emre forma giyecek. Sağ kanatta ise Deniz görev yapacak. 'ın düdük çalacağı maç 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Bu arada Malatya'da sakatlıkları bulunan Acquah ile Erkan ve cezalı Eren, sahada olmayacak.

  1. 24.11.2019
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