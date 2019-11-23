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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'ye ’da coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Malatya’da coşkulu karşılama

’in 12. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , 'da havaalanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Stadında oynanacak karşılaşması öncesi özel uçakla akşam saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen sarı lacivertli takımı Malatya'da taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Uçağın piste inmesi ile birlikte sloganlar atmaya başlayan taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara çiçek takdim etti. Futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektiren taraftarlar, sarı-lacivertlilere uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.
kafilesini taşıyan takım otobüsünün havaalanından hareket etmesi ile birlikte meşaleleri yakan yüzlerce taraftar, tezahüratlar eşliğinde takımlarını kalacakları otele uğurladı.


  1. 23.11.2019
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