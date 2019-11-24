Fenerbahçe'de gözler Moses'da

Muriç'in ardından Mevlüt'ün de sakatlanması gözleri Victor Moses'a çevirdi. Sezon başından bu yana sağ kanatta görev yapan Nijeryalı futbolcu, bugün Fenerbahçe'nin gol silahı olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor'a karşı en uçta forma giyecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligde yalnızca 4 maçta forma giyen Moses, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.