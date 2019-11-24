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24 Kasım 2019, Pazar
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'de gözler Moses'da

Fenerbahçe'de gözler Moses'da

Muriç'in ardından Mevlüt'ün de sakatlanması gözleri 'a çevirdi. Sezon başından bu yana sağ kanatta görev yapan Nijeryalı futbolcu, bugün 'nin gol silahı olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor'a karşı en uçta forma giyecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligde yalnızca 4 maçta forma giyen Moses, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Muriç'in ardından Mevlüt'ün de sakatlanması gözleri 'a çevirdi. Sezon başından bu yana sağ kanatta görev yapan Nijeryalı futbolcu, bugün 'nin gol silahı olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor'a karşı en uçta forma giyecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligde yalnızca 4 maçta forma giyen Moses, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 24.11.2019
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