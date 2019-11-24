Fenerbahçe'de gözler Moses'da
Muriç'in ardından Mevlüt'ün de sakatlanması gözleri Victor Moses'a çevirdi. Sezon başından bu yana sağ kanatta görev yapan Nijeryalı futbolcu, bugün Fenerbahçe'nin gol silahı olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor'a karşı en uçta forma giyecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligde yalnızca 4 maçta forma giyen Moses, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Muriç'in ardından Mevlüt'ün de sakatlanması gözleri Victor Moses'a çevirdi. Sezon başından bu yana sağ kanatta görev yapan Nijeryalı futbolcu, bugün Fenerbahçe'nin gol silahı olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor'a karşı en uçta forma giyecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligde yalnızca 4 maçta forma giyen Moses, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de gözler Moses'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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