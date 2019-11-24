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24 Kasım 2019, Pazar
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Zanka'ya özel görev!

Zanka'ya özel görev!

Defansın kilit ismi Zanka'ya özel görev... , 'nın gol silahı Jahovic için Danimarkalı stoperi uyardı, özellikle hava toplarında dikkatli olmasını istedi.

Defansın kilit ismi Zanka'ya özel görev... Ersun Yanal, 'nın gol silahı Jahovic için Danimarkalı stoperi uyardı, özellikle hava toplarında dikkatli olmasını istedi.

  1. 24.11.2019
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