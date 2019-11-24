Zanka'ya özel görev!
Defansın kilit ismi Zanka'ya özel görev... Teknik direktör Ersun Yanal, Malatya'nın gol silahı Jahovic için Danimarkalı stoperi uyardı, özellikle hava toplarında dikkatli olmasını istedi.
Defansın kilit ismi Zanka'ya özel görev... Teknik direktör Ersun Yanal, Malatya'nın gol silahı Jahovic için Danimarkalı stoperi uyardı, özellikle hava toplarında dikkatli olmasını istedi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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