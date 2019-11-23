Fenerbahçe'de Ozan Tufan kupayı bekliyor

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri de Ozan Tufan. Son 2 senede yeniden çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu ise Avrupa'dan da teklifleri dinlemek istiyor. Bunun için de EURO 2020'de oynadıktan sonra kariyerine yön vermeyi planlıyor.