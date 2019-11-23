Fenerbahçe'de Ozan Tufan kupayı bekliyor
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri de Ozan Tufan. Son 2 senede yeniden çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu ise Avrupa'dan da teklifleri dinlemek istiyor. Bunun için de EURO 2020'de oynadıktan sonra kariyerine yön vermeyi planlıyor.
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri de Ozan Tufan. Son 2 senede yeniden çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu ise Avrupa'dan da teklifleri dinlemek istiyor. Bunun için de EURO 2020'de oynadıktan sonra kariyerine yön vermeyi planlıyor.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de Ozan Tufan kupayı bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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