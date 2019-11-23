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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'de kupayı bekliyor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan kupayı bekliyor

'nin sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri de . Son 2 senede yeniden çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu ise Avrupa'dan da teklifleri dinlemek istiyor. Bunun için de 'de oynadıktan sonra kariyerine yön vermeyi planlıyor.

'nin sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri de . Son 2 senede yeniden çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu ise Avrupa'dan da teklifleri dinlemek istiyor. Bunun için de 'de oynadıktan sonra kariyerine yön vermeyi planlıyor.

  1. 23.11.2019
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