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23 Kasım 2019, Cumartesi
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pürneşe

Fenerbahçe pürneşe

'nde yarınki BtcTurk maçının hazırlıkları sürüyor. 25 dakikası basına açık olan dünkü antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile başladı. Çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Kanarya, bugün idmandan sonra 'ya gidecek.

'nde yarınki BtcTurk maçının hazırlıkları sürüyor. 25 dakikası basına açık olan dünkü antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile başladı. Çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Kanarya, bugün idmandan sonra 'ya gidecek.

  1. 23.11.2019
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