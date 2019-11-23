Fenerbahçe pürneşe

Can Bartu Tesisleri'nde yarınki BtcTurk Yeni Malatya maçının hazırlıkları sürüyor. 25 dakikası basına açık olan dünkü antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile başladı. Çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Kanarya, bugün idmandan sonra Malatya'ya gidecek.