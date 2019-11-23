Fenerbahçe pürneşe
Can Bartu Tesisleri'nde yarınki BtcTurk Yeni Malatya maçının hazırlıkları sürüyor. 25 dakikası basına açık olan dünkü antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile başladı. Çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Kanarya, bugün idmandan sonra Malatya'ya gidecek.
Can Bartu Tesisleri'nde yarınki BtcTurk Yeni Malatya maçının hazırlıkları sürüyor. 25 dakikası basına açık olan dünkü antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile başladı. Çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Kanarya, bugün idmandan sonra Malatya'ya gidecek.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe pürneşe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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