Muriç kuyruğu

Kosovalı yıldızın adı sürekli Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Lazio'nun radarındaki Vedat Muriç için Atletico Madrid ve Tottenham'ın da yoklama çektiğini belirtti. Haberde 25 yaşındaki forvetin, güçlü ekipleri peşinden koşturduğu yazıldı.