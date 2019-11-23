Muriç kuyruğu
Kosovalı yıldızın adı sürekli Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Lazio'nun radarındaki Vedat Muriç için Atletico Madrid ve Tottenham'ın da yoklama çektiğini belirtti. Haberde 25 yaşındaki forvetin, güçlü ekipleri peşinden koşturduğu yazıldı.
Kosovalı yıldızın adı sürekli Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Lazio'nun radarındaki Vedat Muriç için Atletico Madrid ve Tottenham'ın da yoklama çektiğini belirtti. Haberde 25 yaşındaki forvetin, güçlü ekipleri peşinden koşturduğu yazıldı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Muriç kuyruğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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