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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Muriç kuyruğu

Muriç kuyruğu

Kosovalı yıldızın adı sürekli Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Lazio'nun radarındaki için ve Tottenham'ın da yoklama çektiğini belirtti. Haberde 25 yaşındaki forvetin, güçlü ekipleri peşinden koşturduğu yazıldı.

Kosovalı yıldızın adı sürekli Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Lazio'nun radarındaki için ve Tottenham'ın da yoklama çektiğini belirtti. Haberde 25 yaşındaki forvetin, güçlü ekipleri peşinden koşturduğu yazıldı.

  1. 23.11.2019
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