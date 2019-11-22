Ersun Yanal'dan sürpriz forvet tercihi! Mevlüt Erdinç beklenirken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Ersun Yanal'dan sürpriz forvet tercihi! Mevlüt Erdinç beklenirken...

Ersun Yanal'dan sürpriz forvet tercihi! Mevlüt Erdinç beklenirken...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerdeki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, Muriç'in yokluğunda hücum hattı için flaş bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...
22 Kasım 2019 Cuma 16:08 Güncelleme: 22.11.2019 16:08
Ersun Yanal'dan sürpriz forvet tercihi! Mevlüt Erdinç beklenirken...

Milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

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Ersun Yanal'dan sürpriz forvet tercihi! Mevlüt Erdinç beklenirken...

İlk 11 hafta sonunda 20 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kritik Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ersun Yanal'dan sürpriz forvet tercihi! Mevlüt Erdinç beklenirken...

Zorlu maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor.

Ersun Yanal'dan sürpriz forvet tercihi! Mevlüt Erdinç beklenirken...

Kanarya, sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriç ile 11. haftada oynanan Kasımpaşa maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mauricio Isla'dan faydalanamayacak.

Ersun Yanal'dan sürpriz forvet tercihi! Mevlüt Erdinç beklenirken...

Fenerbahçe'de Muriç'in yokluğunda herkes Mevlüt Erdinç'in oynamasını beklerken, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum hattında sürpriz bir tercih yapabileceği öğrenildi. Kruse, Muriç ve Isla'nın yokulğunda kimi oynatacağı merak konusu olan tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

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