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Ersun Yanal'dan sürpriz forvet tercihi! Mevlüt Erdinç beklenirken...
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerdeki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, Muriç'in yokluğunda hücum hattı için flaş bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...
22 Kasım 2019 Cuma 16:08 Güncelleme: 22.11.2019 16:08
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Fenerbahçe'de Muriç'in yokluğunda herkes Mevlüt Erdinç'in oynamasını beklerken, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum hattında sürpriz bir tercih yapabileceği öğrenildi. Kruse, Muriç ve Isla'nın yokulğunda kimi oynatacağı merak konusu olan tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
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