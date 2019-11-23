Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Malatya'yı yeneceğiz

39 yaşındaki futbolcu, "Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz" dediği öğrenildi.



GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ

Yaşına rağmen hem Fenerbahçe'de hem milli takımda büyük özveriyle oynayan Kaptan Emre, takım arkadaşlarını şu sözlerle motive etti: Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Malatya'dan 3 puanla döneceğimizden hiçbir şüphem yok.