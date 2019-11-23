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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'de : 'yı yeneceğiz

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Malatya'yı yeneceğiz

'de yarın akşam BtcTurk 'a konuk olacak sarı-lacivertli futbolcular, hazırlıklarına 'nde devam etti. Takım kaptanı 'nun antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı.

39 yaşındaki futbolcu, "Hedefimize doğru ilerlerken, 'da bir yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz 'yiz" dediği öğrenildi.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ
Yaşına rağmen hem Fenerbahçe'de hem milli takımda büyük özveriyle oynayan Kaptan Emre, takım arkadaşlarını şu sözlerle motive etti: Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Malatya'dan 3 puanla döneceğimizden hiçbir şüphem yok.

  1. 23.11.2019
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