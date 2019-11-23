Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Malatya'yı yeneceğiz
Süper Lig'de yarın akşam BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertli futbolcular, hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı.
39 yaşındaki futbolcu, "Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz" dediği öğrenildi.
GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ
Yaşına rağmen hem Fenerbahçe'de hem milli takımda büyük özveriyle oynayan Kaptan Emre, takım arkadaşlarını şu sözlerle motive etti: Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Malatya'dan 3 puanla döneceğimizden hiçbir şüphem yok.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Malatya'yı yeneceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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