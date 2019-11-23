Nabil Dirar: Fenerbahçe'de kalmak şeref
Sarı-lacivertli kulüp ile 2022'ye kadar sözleşme yenileyen Nabil Dirar, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti. Faslı futbolcu, kontratının sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyledi.
2017'de kulübün kapısından ilk girdiğinde büyük bir camiaya geldiğini fark ettiğini söyleyen Faslı yıldız, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Bu zamana kadar elimden gelenin her zaman en iyisini vermeye çalıştım. Bundan sonra da böyle devam edecek. Kontratımın sonuna kadar kulüpte kalmak istiyorum" şeklinde konuştu. 33 yaşındaki futbolcu, yeni kontrat için önce Başkan Ali Koç'a sonra da uzatma yönünde onayı nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkür etti. Nabil Dirar, Fenerbahçe'de oynamanın büyük bir şeref olduğunu, taraftarlara her zaman en güçlü halini göstermek istediğini de kaydetti.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Nabil Dirar: Fenerbahçe'de kalmak şeref haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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