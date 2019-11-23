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23 Kasım 2019, Cumartesi
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: 'de kalmak şeref

Nabil Dirar: Fenerbahçe'de kalmak şeref

Sarı-lacivertli kulüp ile 2022'ye kadar sözleşme yenileyen , 'nin büyüklüğünden bahsetti. Faslı futbolcu, kontratının sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyledi.

2017'de kulübün kapısından ilk girdiğinde büyük bir camiaya geldiğini fark ettiğini söyleyen Faslı yıldız, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Bu zamana kadar elimden gelenin her zaman en iyisini vermeye çalıştım. Bundan sonra da böyle devam edecek. Kontratımın sonuna kadar kulüpte kalmak istiyorum" şeklinde konuştu. 33 yaşındaki futbolcu, yeni kontrat için önce Başkan 'a sonra da uzatma yönünde onayı nedeniyle teknik direktör 'a teşekkür etti. , 'de oynamanın büyük bir şeref olduğunu, taraftarlara her zaman en güçlü halini göstermek istediğini de kaydetti.

  1. 23.11.2019
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