Nabil Dirar: Fenerbahçe'de kalmak şeref

2017'de kulübün kapısından ilk girdiğinde büyük bir camiaya geldiğini fark ettiğini söyleyen Faslı yıldız, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Bu zamana kadar elimden gelenin her zaman en iyisini vermeye çalıştım. Bundan sonra da böyle devam edecek. Kontratımın sonuna kadar kulüpte kalmak istiyorum" şeklinde konuştu. 33 yaşındaki futbolcu, yeni kontrat için önce Başkan Ali Koç'a sonra da uzatma yönünde onayı nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkür etti. Nabil Dirar, Fenerbahçe'de oynamanın büyük bir şeref olduğunu, taraftarlara her zaman en güçlü halini göstermek istediğini de kaydetti.