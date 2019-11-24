Fenerbahçe'de geri sayım başladı

Ligin 12. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Kanarya, dün saat 16.30'da da özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket etti.