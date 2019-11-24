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24 Kasım 2019, Pazar
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'de geri sayım başladı

Fenerbahçe'de geri sayım başladı

Ligin 12. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Ligin 12. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Kanarya, dün saat 16.30'da da özel uçakla 'ndan 'ya hareket etti.

  1. 24.11.2019
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