Fenerbahçe'de geri sayım başladı
Ligin 12. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.
Ligin 12. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Kanarya, dün saat 16.30'da da özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket etti.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de geri sayım başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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