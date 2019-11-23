Comolli'den Fransa çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe ara transfer döneminde çok konuşulacak bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Hücum bölgesinde elini genişletmeyi düşünen teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız santrfor için Damien Comolli masaya oturacak. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...

23 Kasım 2019 Cumartesi 07:31 Güncelleme: 24.11.2019 02:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





