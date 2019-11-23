Comolli'den Fransa çıkarması! İşte hedefteki yıldız - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Comolli'den Fransa çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe ara transfer döneminde çok konuşulacak bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Hücum bölgesinde elini genişletmeyi düşünen teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız santrfor için Damien Comolli masaya oturacak. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
23 Kasım 2019 Cumartesi 07:31 Güncelleme: 24.11.2019 02:14
Comolli'den Fransa çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Comolli'den Fransa çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Kanarya, devre arası transfer dönemi yaklaşırken kolları sıvadı.

Comolli'den Fransa çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar hummalı bir çalışma içinde.

Comolli'den Fransa çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Şampiyonluk için hücum hattındaki yelpazeyi genişletmek isteyen sarı-lacivertliler transferde düğmeye bastı.

Comolli'den Fransa çıkarması! İşte hedefteki yıldız

Buna göre hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yıldız santrforu gündemine aldı.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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