Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'in 12. haftasında, Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında mücadele veriyor. Ligde 20 puanla 3. sırada yer alan sarı lacivertliler sahadan üç puanla ayrılarak liderlik yarışını devam ettirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise kendi evinden galibiyetle ayrılmak için sahada. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Zorlu karşlıaşmanın CANLI anlatımı ve her detayı anbean fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic.
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper
MAÇ BAŞLADI
13' Bu sefer Fenerbahçe tehlikeli geldi. Alper Potuk'un yerden vuruşunu kaleci Farnolle çıkardı.
11' ÇOK NET KAÇTI! Yeni Malatyaspor hücuma çok hızlı çıktı. Guilherme karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi.
5' Karşılaşmanın ilk şutu Yeni Malatyaspor takımından geldi. Guilherme'nin şutunda top Fenerbahçe savunmasında kaldı.
İKİ EKİP DE KAZANMAK İSTİYOR
Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı Kasımpaşa ve Göztepe müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.
Fenerbahçe ise birçok eksikle çıktığı zorlu virajı 3 puanla geçerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
- 24.11.2019
- Güncelleme: 24.11.2019 19:23
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.