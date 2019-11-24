Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe | CANLI

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Zorlu karşlıaşmanın CANLI anlatımı ve her detayı anbean fotomac.com.tr'de...







İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic.

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper

MAÇ BAŞLADI

13' Bu sefer Fenerbahçe tehlikeli geldi. Alper Potuk'un yerden vuruşunu kaleci Farnolle çıkardı.

11' ÇOK NET KAÇTI! Yeni Malatyaspor hücuma çok hızlı çıktı. Guilherme karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi.



5' Karşılaşmanın ilk şutu Yeni Malatyaspor takımından geldi. Guilherme'nin şutunda top Fenerbahçe savunmasında kaldı.

İKİ EKİP DE KAZANMAK İSTİYOR

Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı Kasımpaşa ve Göztepe müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.

Fenerbahçe ise birçok eksikle çıktığı zorlu virajı 3 puanla geçerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

