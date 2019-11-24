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24 Kasım 2019, Pazar
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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe | CANLI

'in 12. haftasında, , deplasmanda karşısında mücadele veriyor. Ligde 20 puanla 3. sırada yer alan sarı lacivertliler sahadan üç puanla ayrılarak liderlik yarışını devam ettirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise kendi evinden galibiyetle ayrılmak için sahada. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

BtcTurk , 'in 12. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Yeni Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem yönetiyor.

Zorlu karşlıaşmanın CANLI anlatımı ve her detayı anbean fotomac.com.tr'de...



İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic.

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper

MAÇ BAŞLADI

13' Bu sefer Fenerbahçe tehlikeli geldi. Alper Potuk'un yerden vuruşunu kaleci Farnolle çıkardı.

11' ÇOK NET KAÇTI! Yeni Malatyaspor hücuma çok hızlı çıktı. Guilherme karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi.

5' Karşılaşmanın ilk şutu Yeni Malatyaspor takımından geldi. Guilherme'nin şutunda top Fenerbahçe savunmasında kaldı.

İKİ EKİP DE KAZANMAK İSTİYOR
Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı ve müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.

Fenerbahçe ise birçok eksikle çıktığı zorlu virajı 3 puanla geçerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 19:23
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