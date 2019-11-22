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22 Kasım 2019, Cuma
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'nin Clichy aşkı!

Fenerbahçe'nin Clichy aşkı!

, yaz döneminin son gününe kadar ilgilendiği Fransız yıldızla tekrar temasa geçti. , tecrübeli oyuncunun ocak ayında takıma kazandırılmasını istedi.

Transferin hareketli takımı , ocak ayında da nokta atışı yapmayı planlıyor. Sezon başında olduğu gibi direkt kadroya dahil olacak isimler üzerinde çalışan sarı-lacivertliler, eski gözdesi Gael Clichy ile bir kez daha temasa geçti. Fenerbahçe, yaz döneminin son gününe kadar ilgilendiği Fransız yıldıza ocak ayında imza attırmayı hedefliyor. Ersun Yunal'ın da 34 yaşındaki sol beki kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.

BU KEZ ÇOK YAKIN
Clichy'nin de F.Bahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, ocakta imzaların atılmasını bekleniyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle 'in ilk 3 haftasında forma giyemeyen Fransız futbolcu, daha sonra oynanan 8 karşılaşmaya da ilk 11'de çıktı. Sezon sonu sözleşmesinin biteceği 'in vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncu, ve gibi Avrupa devlerinin de uzun yıllar formasını giydi.

TRANSFERE G.SARAY ENGEL OLMUŞTU
Clichy'nin sezon başında Fenerbahçe'ye transferine 'ın engel olduğu iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların kadro dışı bıraktığı Linnes'i Başakşehir'e vermekten vazgeçmesinin ardından Fransız oyuncunun kulübünde kaldığı belirtilmişti. Başakşehir'in bu gelişmenin ardından el sıkıştığı Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt verdiği ileri sürülmüştü.

549 MAÇ 6 GOL 30 ASİST 549 MAÇ 6 GOL 30 ASİST
Clichy; Arsenal, Manchester City ve Başakşehir formaları ile 549 resmi maça çıktı. Fransız sol bek, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 30 da asist yaptı. Profesyonel kariyerinde 2 kırmızı gören 34 yaşındaki futbolcu, 64 kez de sarardı.

  1. 22.11.2019
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