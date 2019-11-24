Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında Malatya cephesini çıldırtan karar!

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin 40. Yeni Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ortada kalan topu Mina ağlara gönderdi ancak hakem Mete Kalkavan, Altay Bayındır'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Kalkavan'ın VAR'a gitmemesi ve mücadelenin faul atışı ile devam etmesi Yeni Malatya cephesinde büyük tepki topladı.