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24 Kasım 2019, Pazar
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- maçında cephesini çıldırtan karar!

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında Malatya cephesini çıldırtan karar!

'in 12. haftasında BtcTurk 'un sahasında 'yi ağırladığı karşılaşmanın 40. dakikasında yaşanan bir pozisyon Malatyaspor cephesini çılgına çevirdi.

'in 12. haftasında ile , Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin 40. Yeni Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ortada kalan topu Mina ağlara gönderdi ancak hakem , Altay Bayındır'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Kalkavan'ın VAR'a gitmemesi ve mücadelenin faul atışı ile devam etmesi cephesinde büyük tepki topladı.

  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 20:32
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