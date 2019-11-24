Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında Malatya cephesini çıldırtan karar!
Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmanın 40. dakikasında yaşanan bir pozisyon Malatyaspor cephesini çılgına çevirdi.
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin 40. Yeni Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ortada kalan topu Mina ağlara gönderdi ancak hakem Mete Kalkavan, Altay Bayındır'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
Kalkavan'ın VAR'a gitmemesi ve mücadelenin faul atışı ile devam etmesi Yeni Malatya cephesinde büyük tepki topladı.
- 24.11.2019
- Güncelleme: 24.11.2019 20:32
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında Malatya cephesini çıldırtan karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.