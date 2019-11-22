Fenerbahçe'de Muriç’te büyük risk
Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa maçında ayağı burkulan Vedat Muriç'in durumu beklenenden kötü çıktı. Malatyaspor karşısında forma giymeyecek olan Kosovalı golcünün sakat olan bölgeden tekrar sakatlanması halinde en az 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa maçında ayağı burkulan Vedat Muriç'in durumu beklenenden kötü çıktı. Malatyaspor karşısında forma giymeyecek olan Kosovalı golcünün sakat olan bölgeden tekrar sakatlanması halinde en az 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Fenerbahçe'de Muriç’te büyük risk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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