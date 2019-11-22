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22 Kasım 2019, Cuma
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'de Muriç’te büyük risk

Fenerbahçe'de Muriç’te büyük risk

Ligin 11. haftasındaki maçında ayağı burkulan 'in durumu beklenenden kötü çıktı. Malatyaspor karşısında forma giymeyecek olan Kosovalı golcünün sakat olan bölgeden tekrar sakatlanması halinde en az 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Ligin 11. haftasındaki maçında ayağı burkulan 'in durumu beklenenden kötü çıktı. Malatyaspor karşısında forma giymeyecek olan Kosovalı golcünün sakat olan bölgeden tekrar sakatlanması halinde en az 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

  1. 22.11.2019
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