Obradovic'ten Fenerbahçeli oyunculara molada imalı sözler: "Lütfen..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Obradovic'ten Fenerbahçeli oyunculara molada imalı sözler: "Lütfen..."

Obradovic'ten Fenerbahçeli oyunculara molada imalı sözler: "Lütfen..."

EuroLeague 9. hafta mücadelesinde İspanyol devi 'ya deplasmanda konuk olan temsilcimiz , maçta 20 sayı geriye düşünce Obradovic mola aldı ve sarı lacivertli oyunculara imalı bir konuşma yaptı.

Avrupa Ligi 9. hafta maçında Lassa ile , 'da karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekibin başantrenörü oyundan memnun olmadığını bir kez daha mola sırasında dile getirdi. Fakat bu kez bambaşka bir konuşma tarzıyla...

Sinirli yapısı ve molalarda sert ifadelerle oyuncularına hitap etmesiyle bilinen Zeljko Obradovic, Barcelona karşısında 54-34 geriye düştükleri sırada alınan molada oyuncularına, "Sizinle sert konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz? Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 00:36
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