Obradovic'ten Fenerbahçeli oyunculara molada imalı sözler: "Lütfen..."

THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında Barcelona Lassa ile Fenerbahçe Beko, İspanya'da karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekibin başantrenörü Zeljko Obradovic oyundan memnun olmadığını bir kez daha mola sırasında dile getirdi. Fakat bu kez bambaşka bir konuşma tarzıyla...



Sinirli yapısı ve molalarda sert ifadelerle oyuncularına hitap etmesiyle bilinen Zeljko Obradovic, Barcelona karşısında 54-34 geriye düştükleri sırada alınan molada oyuncularına, "Sizinle sert konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz? Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.