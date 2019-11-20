Obradovic'ten Fenerbahçeli oyunculara molada imalı sözler: "Lütfen..."
THY EuroLeague 9. hafta mücadelesinde İspanyol devi Barcelona'ya deplasmanda konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, maçta 20 sayı geriye düşünce Obradovic mola aldı ve sarı lacivertli oyunculara imalı bir konuşma yaptı.
THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında Barcelona Lassa ile Fenerbahçe Beko, İspanya'da karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekibin başantrenörü Zeljko Obradovic oyundan memnun olmadığını bir kez daha mola sırasında dile getirdi. Fakat bu kez bambaşka bir konuşma tarzıyla...
Sinirli yapısı ve molalarda sert ifadelerle oyuncularına hitap etmesiyle bilinen Zeljko Obradovic, Barcelona karşısında 54-34 geriye düştükleri sırada alınan molada oyuncularına, "Sizinle sert konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz? Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 00:36
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Obradovic'ten Fenerbahçeli oyunculara molada imalı sözler: "Lütfen..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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