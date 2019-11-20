MAÇ SONUCU Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU | 89-63 Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE

Euroleague'deki temsilcilerimizden Beko, ile 21. randevuda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı.

Beko, Turkish Airlines Euroleague'in dokuzuncu hafta maçında deplasmanda 'ya 89-63 yenildi.

Euroleague'in dokuzuncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ekibi Barcelona'ya konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 25-15 geride kapatırken, soyunma odasına da 44-30 yenik girdi. Ev sahibi ekip üçüncü periyotta farkı iyice açtı ve final periyoduna 67-40 üstün girdi. 4. periyotta da Fenerbahçe'nin çabaları sonuçsuz kalınca mücadele Barcelona'nın 89-63 galibiyeti ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte en skorer oyuncusu 12 sayıyla Joffrey Lauvergne olurken; onu 8'er sayıyla Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu takip etti.

Salon: Blaugrana

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Barcelona: Brandon Davies 10, Adam Hanga 10, Rolands Smits 2, Cory Higgins 22, Nikola Mirotic 7, Pierre Oriola 4, Alex Abrines 12, Malcolm Delaney 2, Kyle Kuric 11, Ante Tomic 7, Leandro Bolmaro 2.

Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 2, Ahmet Düverioğlu 8, Kostas Sloukas 7, Luigi Datome 7, Joffrey Kauvergne 12, Melih Mahmutoğlu 8, Nikola Kalinic 2, Jan Vesely 4, Ali Muhammed 2, Vladimir Stimac 6, Kerem Sancaklı 5.


1. Periyot: 25-15
Devre: 44-30
3. Periyot: 67-40
MAÇ SONUCU: 89-63

İşte maçın özeti:

  1. 20.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 01:56
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