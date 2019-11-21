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21 Kasım 2019, Perşembe
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A.Efes ’a konuk

A.Efes Milan’a konuk

Euroleague'deki temsilcimiz , 10. hafta maçında 'a konuk oluyor. İki takım, 'da saat 22.45'te karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar da İtalyan temsilcisi de daha önce yaptığı 9 maçın 7'sini kazanmayı başardı.

Euroleague'deki temsilcimiz , 10. hafta maçında 'a konuk oluyor. İki takım, 'da saat 22.45'te karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar da İtalyan temsilcisi de daha önce yaptığı 9 maçın 7'sini kazanmayı başardı.

  1. 21.11.2019
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