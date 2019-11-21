A.Efes Milan’a konuk

THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 10. hafta maçında Milan'a konuk oluyor. İki takım, Mediolanum Forum'da saat 22.45'te karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar da İtalyan temsilcisi de daha önce yaptığı 9 maçın 7'sini kazanmayı başardı.