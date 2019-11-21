A.Efes Milan’a konuk
THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 10. hafta maçında Milan'a konuk oluyor. İki takım, Mediolanum Forum'da saat 22.45'te karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar da İtalyan temsilcisi de daha önce yaptığı 9 maçın 7'sini kazanmayı başardı.
THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 10. hafta maçında Milan'a konuk oluyor. İki takım, Mediolanum Forum'da saat 22.45'te karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar da İtalyan temsilcisi de daha önce yaptığı 9 maçın 7'sini kazanmayı başardı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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