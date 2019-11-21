Potada hüsran devam ediyor

Basketbolda geçen 5 sezonda elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarını gururlandıran Fenerbahçe Beko, bu sezon hüsran yılını yaşıyor. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 63-89 mağlup oldu. De Colo ve Westermannı'ın yokluğunda İspanya'da parkeye çıkan Kanarya, bu sezon deplasmanda oynadığı 6'ncı maçı da kaybetti. Ligdeki 7. yenilgisini aldı.