Potada hüsran devam ediyor
Basketbolda geçen 5 sezonda elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarını gururlandıran Fenerbahçe Beko, bu sezon hüsran yılını yaşıyor. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 63-89 mağlup oldu.
Basketbolda geçen 5 sezonda elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarını gururlandıran Fenerbahçe Beko, bu sezon hüsran yılını yaşıyor. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 63-89 mağlup oldu. De Colo ve Westermannı'ın yokluğunda İspanya'da parkeye çıkan Kanarya, bu sezon deplasmanda oynadığı 6'ncı maçı da kaybetti. Ligdeki 7. yenilgisini aldı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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