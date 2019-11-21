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21 Kasım 2019, Perşembe
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Potada hüsran devam ediyor

Potada hüsran devam ediyor

Basketbolda geçen 5 sezonda elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarını gururlandıran , bu sezon hüsran yılını yaşıyor. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda karşılaştığı 'ya 63-89 mağlup oldu.

Basketbolda geçen 5 sezonda elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarını gururlandıran , bu sezon hüsran yılını yaşıyor. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda karşılaştığı 'ya 63-89 mağlup oldu. De Colo ve Westermannı'ın yokluğunda İspanya'da parkeye çıkan Kanarya, bu sezon deplasmanda oynadığı 6'ncı maçı da kaybetti. Ligdeki 7. yenilgisini aldı.

  1. 21.11.2019
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