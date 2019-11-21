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21 Kasım 2019, Perşembe
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Türk gecesi

Basketbolda Türk gecesi

dün akşam Türk takımları Avrupa sahnesindeydi. 'nin yanı sıra 6 ekibimiz daha Avrupa kupalarında boy gösterdi. 7DAYS Eurocup'ta mücadele eden , İspanyol ekibi Badalona'yı 92-86 yendi.

dün akşam Türk takımları Avrupa sahnesindeydi. 'nin yanı sıra 6 ekibimiz daha Avrupa kupalarında boy gösterdi. 7DAYS Eurocup'ta mücadele eden , İspanyol ekibi Badalona'yı 92-86 yendi. Tofaş ise İtalyan Venezia'ya 73-80 kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde , Nizhny'i 79-76 yendi. ise deplasmanda Neptunas'a 80-86 mağlup oldu. FIBA 'nda Bahçeşehir Koleji, Oradea'yı 88-77 devirdi. da deplasmanda Groningen'i 79-62 mağlup etti.

  1. 21.11.2019
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