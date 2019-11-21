Basketbolda Türk gecesi
Basketbolda dün akşam Türk takımları Avrupa sahnesindeydi. Fenerbahçe'nin yanı sıra 6 ekibimiz daha Avrupa kupalarında boy gösterdi. 7DAYS Eurocup'ta mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, İspanyol ekibi Badalona'yı 92-86 yendi.
Basketbolda dün akşam Türk takımları Avrupa sahnesindeydi. Fenerbahçe'nin yanı sıra 6 ekibimiz daha Avrupa kupalarında boy gösterdi. 7DAYS Eurocup'ta mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, İspanyol ekibi Badalona'yı 92-86 yendi. Tofaş ise İtalyan Venezia'ya 73-80 kaybetti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Gaziantep, Nizhny'i 79-76 yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Neptunas'a 80-86 mağlup oldu. FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Oradea'yı 88-77 devirdi. Pınar Karşıyaka da deplasmanda Groningen'i 79-62 mağlup etti.
- 21.11.2019
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
-
Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Basketbolda Türk gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.