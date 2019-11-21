Basketbolda Türk gecesi

Basketbolda dün akşam Türk takımları Avrupa sahnesindeydi. Fenerbahçe'nin yanı sıra 6 ekibimiz daha Avrupa kupalarında boy gösterdi. 7DAYS Eurocup'ta mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, İspanyol ekibi Badalona'yı 92-86 yendi. Tofaş ise İtalyan Venezia'ya 73-80 kaybetti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Gaziantep, Nizhny'i 79-76 yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Neptunas'a 80-86 mağlup oldu. FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Oradea'yı 88-77 devirdi. Pınar Karşıyaka da deplasmanda Groningen'i 79-62 mağlup etti.