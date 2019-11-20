MAÇ SONUCU Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ
THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Barcelona ile 21. randevuda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 89-63 yenildi.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko 9. maçında 7. mağlubiyetini alırken, İspanyol ekibi ise 7. kez sahadan galip ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko geride kalan 9 haftada 2 galibiyette kaldı.
1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 25-15 F.BAHÇE BEKO
İLK YARI SONUCU: BARCELONA 44-30 F.BAHÇE BEKO
3. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 67-40 F.BAHÇE BEKO
4. PERİYOT OYNANIYOR: BARCELONA 89-63 F.BAHÇE BEKO
- 20.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 01:04
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
MAÇ SONUCU Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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