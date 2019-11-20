MAÇ SONUCU Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 89-63 Beko MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ

Euroleague'deki temsilcilerimizden Beko, ile 21. randevuda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Beko, deplasmanda temsilcisi 'ya 89-63 yenildi.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko 9. maçında 7. mağlubiyetini alırken, İspanyol ekibi ise 7. kez sahadan galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko geride kalan 9 haftada 2 galibiyette kaldı.

1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 25-15 F.BAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: BARCELONA 44-30 F.BAHÇE BEKO

3. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 67-40 F.BAHÇE BEKO

4. PERİYOT OYNANIYOR: BARCELONA 89-63 F.BAHÇE BEKO

  1. 20.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 01:04
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