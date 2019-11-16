Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin CSKA deplasmanında oyuncularına ettiği küfürlerle gündem olan deneyimli teknik adamın görevi bırakacağı öne sürülmüştü. Fenerbahçe Kulübü'nden Obradovic ile ilgili bir açıklama geldi. İşte sarı-lacivertli takımda yaşanan son gelişmeler...

16 Kasım 2019 Cumartesi 22:34 Güncelleme: 16.11.2019 22:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





