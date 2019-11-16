Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic ile ilgili gündem yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin CSKA deplasmanında oyuncularına ettiği küfürlerle gündem olan deneyimli teknik adamın görevi bırakacağı öne sürülmüştü. Fenerbahçe Kulübü'nden Obradovic ile ilgili bir açıklama geldi. İşte sarı-lacivertli takımda yaşanan son gelişmeler...
16 Kasım 2019 Cumartesi 22:34 Güncelleme: 16.11.2019 22:43
Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı antrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması!

Sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova deplasmanından farklı mağlubiyetle dönmüştü.

Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe Beko teknik direktörü Obradovic'in maçtaki bir molada sinirli tavrı dikkat çekmiş ve oyuncularına karşı ettiği küfürler ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması!

Sosyal medyada büyük tepki toplayan o anlardan sonra dünyaca ünlü teknik adamın görevi bırakacağı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması!

Maçtan sonra çok üzgün olduğu görülen deneyimli teknik adamın yaptığı açıklamasında, Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı.

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