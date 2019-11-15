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15 Kasım 2019, Cuma
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molada çılgına döndü!

Zeljko Obradovic molada çılgına döndü!

Euroleague'de sezona kötü bir başlangıç yapan , 7 haftada yalnızca 2 galibiyet alabildi. 8. hafta mücadelesinde 'ya da yenien sarı-lacivertlilerde Obradovic adeta çılgına döndü.

'nun ile oynadığı karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkın 9 sayıya çıktığı esnada gelen televizyon molasında , takımına çok öfkeliydi.

Mola esnasında oyuncularına öfkesini gösteren Obradovic, "İyi oyuncular… İyi oyuncularsınız. Kendi gözünüzde iyi oyuncularsınız. Hepiniz s*ktirin! S*ktirin, tamam mı? Milyon kere tekrarlamamı istiyor musunuz? S*ktir Gigi Datome! Tamam mı? Utan kendinden!" dedi.

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 15.11.2019 22:38
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