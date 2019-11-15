Zeljko Obradovic molada çılgına döndü!

Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova ile oynadığı karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkın 9 sayıya çıktığı esnada gelen televizyon molasında Zeljko Obradovic, takımına çok öfkeliydi.

Mola esnasında oyuncularına öfkesini gösteren Obradovic, "İyi oyuncular… İyi oyuncularsınız. Kendi gözünüzde iyi oyuncularsınız. Hepiniz s*ktirin! S*ktirin, tamam mı? Milyon kere tekrarlamamı istiyor musunuz? S*ktir Gigi Datome! Tamam mı? Utan kendinden!" dedi.