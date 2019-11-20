Obradovic ile yola devam

Son dönemde Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı iddia edilen Zeljko Obradovic için yönetim kararını verdi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp başantrenörle bir yılı opsiyonlu 2 senelik yeni mukavele yapacak. Basketbol takımının yoğun maç programının ardından imza töreninin basın karşısında gerçekleştirileceği öğrenildi.