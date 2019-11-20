Obradovic ile yola devam - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Obradovic ile yola devam

Obradovic ile yola devam

Obradovic ile yola devam

Son dönemde 'dan ayrılacağı iddia edilen için yönetim kararını verdi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp başantrenörle bir yılı opsiyonlu 2 senelik yeni mukavele yapacak.

Son dönemde 'dan ayrılacağı iddia edilen için yönetim kararını verdi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp başantrenörle bir yılı opsiyonlu 2 senelik yeni mukavele yapacak. takımının yoğun maç programının ardından imza töreninin basın karşısında gerçekleştirileceği öğrenildi.

  1. 20.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Obradovic ile yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN