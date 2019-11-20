Obradovic ile yola devam
Son dönemde Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı iddia edilen Zeljko Obradovic için yönetim kararını verdi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp başantrenörle bir yılı opsiyonlu 2 senelik yeni mukavele yapacak.
Son dönemde Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı iddia edilen Zeljko Obradovic için yönetim kararını verdi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp başantrenörle bir yılı opsiyonlu 2 senelik yeni mukavele yapacak. Basketbol takımının yoğun maç programının ardından imza töreninin basın karşısında gerçekleştirileceği öğrenildi.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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