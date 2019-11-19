Volkan Demirel'den sürpriz hamle! Yunanistan ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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'den sürpriz hamle! Yunanistan ve ...

Volkan Demirel'den sürpriz hamle! Yunanistan ve transfer...

’de sezona başlarken futbolculuktan teknik adamlığa geçen , yoğun bir program uyguluyor. Demirel’in en son Atina’da olduğu ortaya çıktı. Volkan'ın izlediği maçlarda oyuncular özelinde raporlar hazırladığı ve için ön bilgi topladığı öğrenildi.

'nin çiçeği burnundaki antrenörü , yoğun çalışma programını sürdürüyor. Genç teknik adam, çeşitli ülkelerde maçlar izlemeye devam ediyor. Antrenörlük konusunda sıkı bir çalışma programı olan Demirel, son olarak Atina'da idi.

Yunanistan'ın Finlandiya'yı 2-1 yendiği EURO 2020 eleme grubu maçını bizzat tribünden takip eden Volkan Demirel, gözlemlerine devam etti.

Sarı-lacivertli antrenör daha önce de Hollanda ve İngiltere'de birçok kulübün maçını statlardan izlemişti. Volkan Demirel ayrıca birçok ülkede idmanlar da seyrediyor.

Bununla beraber Volkan Demirel izlediği maçlarda dikkat çeken oyuncuları da raporluyor ve teknik heyet ile scout ekibine iletiyor.

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  1. 19.11.2019
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