Volkan Demirel'den sürpriz hamle! Yunanistan ve transfer...

Fenerbahçe'nin çiçeği burnundaki antrenörü Volkan Demirel, yoğun çalışma programını sürdürüyor. Genç teknik adam, çeşitli ülkelerde maçlar izlemeye devam ediyor. Antrenörlük konusunda sıkı bir çalışma programı olan Demirel, son olarak Atina'da idi.

Yunanistan'ın Finlandiya'yı 2-1 yendiği EURO 2020 eleme grubu maçını bizzat tribünden takip eden Volkan Demirel, gözlemlerine devam etti.

Sarı-lacivertli antrenör daha önce de Hollanda ve İngiltere'de birçok kulübün maçını statlardan izlemişti. Volkan Demirel ayrıca birçok ülkede idmanlar da seyrediyor.

Bununla beraber Volkan Demirel izlediği maçlarda dikkat çeken oyuncuları da raporluyor ve teknik heyet ile scout ekibine iletiyor.