Fenerbahçe'den Boateng bombası
SaBah Spor'u programında A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği iddia edilen Alman stoper Boateng'i yorumladı. İşte detaylar...
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