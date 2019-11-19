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19 Kasım 2019, Salı
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maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe BTCTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

, 'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Defans-hücum varyasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalıştı ve takımla birlikte antrenmanda yer almadılar. , ve Deniz Türüç takıma katılarak antrenmanın tamamında yer aldılar. Zanka, Dirar, Zajc, Isla, Rodrigues, Altay ve Ferdi ise milli takımdan henüz dönmediler.
Sarı lacivertliler, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

  1. 19.11.2019
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