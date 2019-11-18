Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber!

Omurgasındaki ağrılar nedeniyle Kasımpaşa sınavında forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu'nun Malatya maçında oynayabileceği belirtildi. Sağlık ekibi de 39 yaşındaki futbolcunun oynamasında sorun olmadığı yönünde rapor verdi.



3'Ü BİR ARADA!

Kasımpaşa maçında ayağı burkulan Muriç ile 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kruse'den de sevindirici haberler geldi. Bileğinde ikinci derecede burkulma olan ve Kosova Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılan 25 yaşındaki futbolcunun tedaviye hızlı karşılık verdiği ifade edildi. Golcü oyuncunun 12. haftaya kadar hazır hale getirileceği de belirtildi. Kasığında sakatlık bulunan Alman futbolcunun da uzun bir aradan sonra yarın takımla birlikte idmanlara başlayacağı öğrenildi.