Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber!

'ye sakatlardan iyi haber!

Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber!

Ligin 12. haftasında oynanacak Malatyaspor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yarın başlayacak olan 'de iyi haberler var... Sakatlıklarından dolayı deplasmanında oynayıp oynamayacakları belirsiz olan 3 isimden müjde geldi.

Omurgasındaki ağrılar nedeniyle sınavında forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu'nun maçında oynayabileceği belirtildi. Sağlık ekibi de 39 yaşındaki futbolcunun oynamasında sorun olmadığı yönünde rapor verdi.

3'Ü BİR ARADA!
Kasımpaşa maçında ayağı burkulan Muriç ile 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kruse'den de sevindirici haberler geldi. Bileğinde ikinci derecede burkulma olan ve Kosova 'nın kadrosundan çıkarılan 25 yaşındaki futbolcunun tedaviye hızlı karşılık verdiği ifade edildi. Golcü oyuncunun 12. haftaya kadar hazır hale getirileceği de belirtildi. Kasığında sakatlık bulunan Alman futbolcunun da uzun bir aradan sonra yarın takımla birlikte idmanlara başlayacağı öğrenildi.

  1. 18.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN