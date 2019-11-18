Emre Bol: "Fenerbahçe çok dengesiz bir takım"
Son Sayfa'da Kerem Canbulat'ın konuğu olan A Spor'un başarılı yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki performansı ile ilgili yorumlarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe çok dengesiz bir takım" ifadelerini kullandı.
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