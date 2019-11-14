Muriç'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kosova Milli Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı son iki maç öncesi kadrodan çıkarılan Vedat Muriç'in tedavisine İstanbul'da başlandı. Golcü oyuncunun gelen ilk raporunda ayak bileğinde 2. derecede burkulma tespit edilmişti. Ancak İsviçre'den gelen ikinci rapor sakatlığın daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Bileğinde ki bağda kısmi hasar ve kanama tespit edilen Muriç'e bir süre immobilizasyon ve yük vermenin kesileceği kaydedildi. Dönüşü iki haftayı bulabilir.