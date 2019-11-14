Muriç'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Muriç'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

Muriç'ten 'ye kötü haber!

Muriç'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kosovalı golcüyle ilgili ’den gelen ikinci rapor canları sıktı. kısmi hasar ve kanama tespit edilen ’in dönüşü 2 haftayı bulabilir.

Kosova 'nın EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı son iki maç öncesi kadrodan çıkarılan 'in tedavisine 'da başlandı. Golcü oyuncunun gelen ilk raporunda 2. derecede burkulma tespit edilmişti. Ancak 'den gelen ikinci rapor sakatlığın daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Bileğinde ki bağda kısmi hasar ve kanama tespit edilen Muriç'e bir süre immobilizasyon ve yük vermenin kesileceği kaydedildi. Dönüşü iki haftayı bulabilir.

  1. 14.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muriç'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN