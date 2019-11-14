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14 Kasım 2019, Perşembe
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'de devre arası yolcuları belli oldu!

Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu!

, ara transferde döneminde yapmayı planladığı takviyeler kadar göndereceği isimler üzerinde de çalışıyor. Maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan isimlerden , , , ve ile yolları ayırmayı planlıyor.

, ara transferde döneminde yapmayı planladığı takviyeler kadar göndereceği isimler üzerinde de çalışıyor. Maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan isimlerden , , , ve ile yolları ayırmayı planlıyor. Rami, Zajc ve Mehmet'in ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, Alper ve Tolgay'a da gelecek teklifler değerlendirilecek.

  1. 14.11.2019
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