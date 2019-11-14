Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu!

Fenerbahçe, ara transferde döneminde yapmayı planladığı takviyeler kadar göndereceği isimler üzerinde de çalışıyor. Maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan isimlerden Adil Rami, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk ve Mehmet Ekici ile yolları ayırmayı planlıyor. Rami, Zajc ve Mehmet'in ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, Alper ve Tolgay'a da gelecek teklifler değerlendirilecek.