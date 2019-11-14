Mücadele Fenerbahçe'nin işi!

En çok topa sahip olan, en fazla gol pozisyonuna giren takım olan sarı-lacivertliler, Avrupa'da da fark yarattı. Kanarya, 5 büyük ligde en çok ikili mücadele kazanan takımlar arasına girdi. 8 takımın olduğu listede yüzdeleriyle birlikte şu takımlar yer alıyor: B.Münih (55.5), Barcelona (54.7), Chelsea (53.8), R.Madrid (53.5), Strasbourg (53.4), Atletico. Madrid (53.2), Real Betis (53.2), Fenerbahçe (53.1).