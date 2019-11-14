Simon Kjaer’den Çizme’ye mesaj

Sezon başında sürekli Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, ülkesi Danimarka'da çarpıcı açıklamalar yaptı. Atalanta'nın son 3 resmi maçında yedek kulübesinde oturan 30 yaşındaki stoper, "Birkaç haftadır yedek oturuyorum. Tabii ki oynamak isterim. Hem fit hem de hazırım. Birkaç maç yedek kulübesinde oturduğum için sorun yapmam ama bu durum 2 ayı bulursa zaman sorun olur" ifadelerini kullandı.