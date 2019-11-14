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14 Kasım 2019, Perşembe
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’de bir başka

Fenerbahçe Kadıköy’de bir başka

Geride kalan 11 haftada rakip fileleri 21 kez havalandıran , bu gollerin 16'sını Ülker Stadı'nda attı. Taraftarları önünde çıktığı maçlarda daha çok gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, oynadığı 6 karşılaşmanın 4'nü kazandı, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

Geride kalan 11 haftada rakip fileleri 21 kez havalandıran , bu gollerin 16'sını Ülker Stadı'nda attı. Taraftarları önünde çıktığı maçlarda daha çok gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, oynadığı 6 karşılaşmanın 4'nü kazandı, birer yenilgi ve beraberlik aldı. 'ın öğrencileri, 'deki 6 maçta kalesinde ise 6 gol gördü.

  1. 14.11.2019
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