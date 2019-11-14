Fenerbahçe Kadıköy’de bir başka

Geride kalan 11 haftada rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, bu gollerin 16'sını Ülker Stadı'nda attı. Taraftarları önünde çıktığı maçlarda daha çok gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, oynadığı 6 karşılaşmanın 4'nü kazandı, birer yenilgi ve beraberlik aldı. Ersun Yanal'ın öğrencileri, Kadıköy'deki 6 maçta kalesinde ise 6 gol gördü.