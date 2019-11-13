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13 Kasım 2019, Çarşamba
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günün ikinci antrenmanını tamamladı

Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını tamamladı

'in 12'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun olarak 'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Max Kruse özel program dahilinde çalışırken, Vedat Muriç'in tedavisi ise devam etti. Sarı-lacivertli ekip, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

  1. 13.11.2019
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