Devler hayat buldu
CSKA yenilgisi sonrası ağır eleştirilerin hedefinde kalan Fenerbahçe Beko, dün deplasmanda Tofaş’a şans tanımadı. Avrupa Ligi'nde sezona kötü bir başlangıç yapan F.Bahçe Beko, ligde Tofaş engelini 86-76'lık skorla aştı.
CSKA Moskova yenilgisi sonrası ağır eleştirilerin hedefinde kalan sarılacivertli basketbolcular, Bursa ekibi karşısında aldığı galibiyetle rahat bir nefes aldı. Kaptan Melih 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
YILDIZLAR TRİBÜNDE
Fenerbahçe Beko, Tofaş karşısında rotasyona gitti. Kanarya; Vesely, Datome, Biberovic ve sakatlığı nedeniyle Moskova'ya götürülmeyen De Colo'dan yoksun bu maça çıktı.
'BİZ BİR AİLEYİZ'
Maçın yıldızı Melih, net konuştu: "Zor dönemden geçiriyoruz. Biz de üzülüyoruz ama biz bir aileyiz. Oyuncusu, hocası herkes güzel bir aile. Sezonu güzel bitireceğiz. Hatalarımızı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz."
OBRADOVIC'TEN KOÇ'A TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. Maçı izleyen başkan Ali Koç ve yardımcısı Semih Özsoy'a teşekkür eden Obra, "Başkanımız ve yönetim buradaydı. Çok zor bir anımızda bize destek oldular. Takımdaki herkes adına onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 18.11.2019
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