Devler hayat buldu

CSKA Moskova yenilgisi sonrası ağır eleştirilerin hedefinde kalan sarılacivertli basketbolcular, Bursa ekibi karşısında aldığı galibiyetle rahat bir nefes aldı. Kaptan Melih 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.



YILDIZLAR TRİBÜNDE

Fenerbahçe Beko, Tofaş karşısında rotasyona gitti. Kanarya; Vesely, Datome, Biberovic ve sakatlığı nedeniyle Moskova'ya götürülmeyen De Colo'dan yoksun bu maça çıktı.



'BİZ BİR AİLEYİZ'

Maçın yıldızı Melih, net konuştu: "Zor dönemden geçiriyoruz. Biz de üzülüyoruz ama biz bir aileyiz. Oyuncusu, hocası herkes güzel bir aile. Sezonu güzel bitireceğiz. Hatalarımızı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz."



OBRADOVIC'TEN KOÇ'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. Maçı izleyen başkan Ali Koç ve yardımcısı Semih Özsoy'a teşekkür eden Obra, "Başkanımız ve yönetim buradaydı. Çok zor bir anımızda bize destek oldular. Takımdaki herkes adına onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.