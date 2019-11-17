Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda BTC Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik için mutlak 3 puan ile sahadan ayrılmayı planlayan sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Kruse ve Muriç'in sakatlığı teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda. Yeni Malatyaspor maçında rotasyona gidecek olan Ersun Yanal'ı sevindiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler...
17 Kasım 2019 Pazar 12:56 Güncelleme: 17.11.2019 13:17
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 12'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda BTC Yeni Malatyaspor ile zorlu bir sınava çıkacak.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada sahadan 3 puan ile ayrılıp Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde liderlik koltuğuna kurulmak istiyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de zorlu sınav öncesi yıldız futbolcuların sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor.

Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan iyi haber

Fenerbahçe'de kaptan Emre Brelözoğlu'nun durumu da belirsizliğini koruyordu.

Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan iyi haber

Kanarya'da kaptan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertliler için çalışmalarını sürdürürken, hem Fenerbahçe için hem de A Milli Takım için fedakarlıklarını yapmaya devam ediyor.

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