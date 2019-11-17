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Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Teklifi reddetti sezon sonunda...
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla adeta küllerinden yeniden doğan ve milli takıma kadar yükselen Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Avrupa'dan iki kulübün talip olduğu ve İzlanda maçında scoutlar tarafından izlendiği öğrenildi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan da sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Tufan'ın adresi de netleşmeye başladı. İşte son gelişmeler...
17 Kasım 2019 Pazar 07:04
Güncelleme: 17.11.2019 07:04
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Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda topladığı 20 puanla lider Sivasspor 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de gündem Ozan Tufan...
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İki sezon önce teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra geçtiğimiz sezon başında göreve getirilen Phillip Cocu tarafından da tercih edilmeyen ve U19 takımıyla çalışan 25 yaşındaki orta saha, 2018/2019 sezonu ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı.
Akdeniz ekibinde düzenli forma şansı bulan ve gösterdiği etkili performansla göz dolduran yıldız futbolcu, bu sezon Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Sergilediği iyi oyunla yeniden milli takıma yükselen Ozan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin takımda tutmak istediği 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüpleri tarafından da yakından takip ediliyor.