Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Teklifi reddetti sezon sonunda...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla adeta küllerinden yeniden doğan ve milli takıma kadar yükselen Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Avrupa'dan iki kulübün talip olduğu ve İzlanda maçında scoutlar tarafından izlendiği öğrenildi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan da sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Tufan'ın adresi de netleşmeye başladı. İşte son gelişmeler...

17 Kasım 2019 Pazar 07:04 Güncelleme: 17.11.2019 07:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





