Fenerbahçeli yıldız Kruse nargileyle yakalandı!
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Kruse'nin bir kafede nargile içerken kumar oynadığı fotoğraf sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı. Milli arayı ve sakatlığını fırsat bilip Almanya'ya dönen Max Kruse, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir kafede nargile içerken görüntülendi.
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Kruse'nin bir kafede nargile içerken kumar oynadığı fotoğraf sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı. Milli arayı ve sakatlığını fırsat bilip Almanya'ya dönen Max Kruse, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir kafede nargile içerken görüntülendi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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