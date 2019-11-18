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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Fenerbahçeli yıldız Kruse nargileyle yakalandı!

Fenerbahçeli yıldız Kruse nargileyle yakalandı!

'nin Alman yıldızı Kruse'nin bir kumar oynadığı fotoğraf kısa süre içinde yayıldı. Milli arayı ve sakatlığını fırsat bilip 'ya dönen , geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir kafede nargile içerken görüntülendi.

'nin Alman yıldızı Kruse'nin bir kumar oynadığı fotoğraf kısa süre içinde yayıldı. Milli arayı ve sakatlığını fırsat bilip 'ya dönen , geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir kafede nargile içerken görüntülendi.

  1. 18.11.2019
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