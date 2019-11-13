Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya hapis cezası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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'nin eski 'ya hapis cezası!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya hapis cezası!

’nin eski hakkında ağır bir mahkeme kararı çıktı. Portekizli teknik adam sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce ’un teknik direktörlüğünü yapmış ve burada büyük bir saha olayına karışmıştı.

'nin eski hakkında ağır bir mahkeme kararı çıktı.

TARAFTARA HAREKETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Takımının Panathinaikos ile olan maçında ortalık karışırken, Pereira yeşil-beyazlı taraftarlara meydan okumuştu. Pana taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribünün önüne giden Pereira eliyle 'gelin' işareti yapmış, ardından bu hareketin ardından seyirce sahaya inerek burada futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

ŞİDDETİ TEŞVİK ETTİĞİNE HÜKMEDİLDİ
2015'te yaşanan bu olay 'da mahkemelik oldu ve dava dün itibariyle sonuçlandı. Mahkeme Vitor Pereira için 8 ay hapis cezasına hükmetti. Şiddeti teşvik ettiği için verildiği belirtilen cezanın, şartlı tahliyeye tabi olduğu belirtildi.

ANTRENÖRLÜĞÜ ÇİN'DE SÜRDÜRÜYOR
Bu büyük olayın ardından ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan 51 yaşındaki Pereira, ardından 1860 Münih ve ordan da 'in Shanghai SIPG kulübüne transfer oldu.

  1. 13.11.2019
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