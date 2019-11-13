Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya hapis cezası!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira hakkında ağır bir mahkeme kararı çıktı.

TARAFTARA HAREKETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Takımının Panathinaikos ile olan maçında ortalık karışırken, Pereira yeşil-beyazlı taraftarlara meydan okumuştu. Pana taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribünün önüne giden Pereira eliyle 'gelin' işareti yapmış, ardından bu hareketin ardından seyirce sahaya inerek burada futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

ŞİDDETİ TEŞVİK ETTİĞİNE HÜKMEDİLDİ

2015'te yaşanan bu olay Yunanistan'da mahkemelik oldu ve dava dün itibariyle sonuçlandı. Mahkeme Vitor Pereira için 8 ay hapis cezasına hükmetti. Şiddeti teşvik ettiği için verildiği belirtilen cezanın, şartlı tahliyeye tabi olduğu belirtildi.

ANTRENÖRLÜĞÜ ÇİN'DE SÜRDÜRÜYOR

Bu büyük olayın ardından Olympiakos ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan 51 yaşındaki Pereira, ardından 1860 Münih ve ordan da Çin'in Shanghai SIPG kulübüne transfer oldu.