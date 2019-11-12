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12 Kasım 2019, Salı
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'ye kötü haber! ...

Fenerbahçe'ye kötü haber! Vedat Muriqi...

'nin yıldız golcüsü , 'ndan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Muriqi, Euro 2020 Elemeleri kapsamında oynanacak Çekya ve karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

'ye 'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu sakatlığından dolayı kadrosundan çıkartıldı.

Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle Çekya ve ile oynayacağımız maçlarda forma giyemeyecek. 'de gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır."

KASIMPAŞA MAÇINI TAMAMLAMIŞTI!

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanmıştı. Hava topu mücadelesinde yere inerken ters bir şekilde basan Muriqi'nin dönmüştü. Bu pozisyonun ardından iki kez kendini yere bırakan Vedat, yine de oyuna devam etmiş ve karşılaşmayı tamamlamıştı.

5 KULÜP İZLEYECEKTİ!

Fenerbahçe ve ile gösterdiği performansla adından söz ettiren Vedat Muriqi'yi, Çekya ve İngiltere karşılaşmalarında başta Ada'dan olmak üzere dünya devi kulüpler yakından izleyecekti. Vedat'ın bu sakatlığı transferde de şok etkisi yarattı.

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 16:25
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