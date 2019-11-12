Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi hamlesi! 5 bomba birden

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu göğüsleyip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma planları yapan Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları başladı. Devler Ligi'nde başarı sağlayacak bir kadro inşa etmenin hesaplarını yapan sarı-lacivertli kurmaylar devre arasında 3 futbolcu ile yollarını ayırıp 5 yıldızı kadrosuna katarak transfer şov yapmak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin dev operasyonu...

12 Kasım 2019 Salı 07:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





