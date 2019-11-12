Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi hamlesi! 5 bomba birden
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu göğüsleyip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma planları yapan Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları başladı. Devler Ligi'nde başarı sağlayacak bir kadro inşa etmenin hesaplarını yapan sarı-lacivertli kurmaylar devre arasında 3 futbolcu ile yollarını ayırıp 5 yıldızı kadrosuna katarak transfer şov yapmak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin dev operasyonu...
12 Kasım 2019 Salı 07:40
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Busezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar sürüyor.
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Hedef hem mevcut kadroyu takviye edip, ikinci yarıya daha güçlü girerek şampiyonluk özlemini bitirmek, hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek takımın temellerini şimdiden atmak.
Scout ekibi birçok oyuncuyu takip ediyor. Ancak transferin gözdeleri büyük ölçüde belli.
Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de aynı başarıyı göstererek şov yapmayı amaçlıyor.
Buna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar 5 isimle kadrosunu güçlendirerek emin adımlarla şampiyonluğa yürümeyi amaçlıyor.