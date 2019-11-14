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14 Kasım 2019, Perşembe
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'de hız kesmek yok

Fenerbahçe'de hız kesmek yok

12. haftada oynanacak maçının hazırlıklarına önceki gün başlayan F.Bahçe, hız kesmiyor. bulunan 13 futbolcusundan yoksun çalışan sarı-lacivertliler, dün sabah salonda çalışmalara başladı. 'ın öğrencileri, akşam da sahada taktik ağırlıklı bir idmanla günü tamamladı.

12. haftada oynanacak maçının hazırlıklarına önceki gün başlayan F.Bahçe, hız kesmiyor. bulunan 13 futbolcusundan yoksun çalışan sarı-lacivertliler, dün sabah salonda çalışmalara başladı. 'ın öğrencileri, akşam da sahada taktik ağırlıklı bir idmanla günü tamamladı.

  1. 14.11.2019
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