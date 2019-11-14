Fenerbahçe'de hız kesmek yok
12. haftada oynanacak Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına önceki gün başlayan F.Bahçe, hız kesmiyor. Milli takımlarda bulunan 13 futbolcusundan yoksun çalışan sarı-lacivertliler, dün sabah salonda çalışmalara başladı. Ersun Yanal'ın öğrencileri, akşam da sahada taktik ağırlıklı bir idmanla günü tamamladı.
12. haftada oynanacak Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına önceki gün başlayan F.Bahçe, hız kesmiyor. Milli takımlarda bulunan 13 futbolcusundan yoksun çalışan sarı-lacivertliler, dün sabah salonda çalışmalara başladı. Ersun Yanal'ın öğrencileri, akşam da sahada taktik ağırlıklı bir idmanla günü tamamladı.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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