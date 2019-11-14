Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar: Daha fazla çalışacağım

Geçtiğimiz yılın devre arasında geldiği Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Sadık Çiftpınar pes etmiyor. Daha fazla çalışması gerektiğini bildiğini söyleyen 26 yaşındaki stoper, "Hayal ettiğim yerdeyim ve bu formayı giymenin kolay olmadığını biliyorum. O formayı hak etmek için elimden geleni yapacağım. Tüm takımın ortak hedefi de Fenerbahçe'nin başarısı" diyor.