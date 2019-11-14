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14 Kasım 2019, Perşembe
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'de : Daha fazla çalışacağım

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar: Daha fazla çalışacağım

Geçtiğimiz yılın devre arasında geldiği 'de bu sezon forma şansı bulamayan pes etmiyor. Daha fazla çalışması gerektiğini bildiğini söyleyen 26 yaşındaki stoper, "Hayal ettiğim yerdeyim ve bu formayı giymenin kolay olmadığını biliyorum. O formayı hak etmek için elimden geleni yapacağım. Tüm takımın ortak hedefi de Fenerbahçe'nin başarısı" diyor.

Geçtiğimiz yılın devre arasında geldiği 'de bu sezon forma şansı bulamayan pes etmiyor. Daha fazla çalışması gerektiğini bildiğini söyleyen 26 yaşındaki stoper, "Hayal ettiğim yerdeyim ve bu formayı giymenin kolay olmadığını biliyorum. O formayı hak etmek için elimden geleni yapacağım. Tüm takımın ortak hedefi de Fenerbahçe'nin başarısı" diyor.

  1. 14.11.2019
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