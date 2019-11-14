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14 Kasım 2019, Perşembe
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Fenebahçe'de ’ın vazgeçilmezleri

Fenebahçe'de Ersun Yanal’ın vazgeçilmezleri

Sarı-lacivertlilerde bu sezon ligde 11 maçta da forma giyen 5 isim var... , kaleci Altay ile , , ve Zanka'ya tüm karşılaşmalarda şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon ligde 11 maçta da forma giyen 5 isim var... , kaleci Altay ile , , ve Zanka'ya tüm karşılaşmalarda şans verdi. Altay, Ozan ve Muriç bu maçlarda 90'ar dakika sahada kalan 3 isim olurken, Zanka 946, Tolga ise 717 dakika forma giydi.

  1. 14.11.2019
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