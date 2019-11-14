Fenebahçe'de Ersun Yanal’ın vazgeçilmezleri
Sarı-lacivertlilerde bu sezon ligde 11 maçta da forma giyen 5 isim var... Teknik direktör Ersun Yanal, kaleci Altay ile Vedat Muriç, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Zanka'ya tüm karşılaşmalarda şans verdi.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon ligde 11 maçta da forma giyen 5 isim var... Teknik direktör Ersun Yanal, kaleci Altay ile Vedat Muriç, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Zanka'ya tüm karşılaşmalarda şans verdi. Altay, Ozan ve Muriç bu maçlarda 90'ar dakika sahada kalan 3 isim olurken, Zanka 946, Tolga ise 717 dakika forma giydi.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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