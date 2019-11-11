Fenerbahçe'de Zanka: Siz ne yapardınız
'Vatan size minnettar' yazılı tişörtü giydiği için ülkesinde eleştirilen Zanka böyle sordu ve ekledi: Eleştiriler mantıklı değil kişisel. Siyasi konuda bir sporcudan farklı bir şey beklemek bence fazla.
Fenerbahçeli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Denizli deplasmanında ısınmaya 'Vatan size minnettar' yazılı tişörtlerle çıkmıştı. Tişörtü giyen Zanka, Danimarka'da yoğun eleştiri aldı. Tecrübeli oyuncu bu konuda ilk kez konuştu. Eleştirilerin mantıklı değil kişisel olduğunu belirten Zanka, "Tişörtü gördüğümde, tercümana anlamını sordum. Türk askerine verilen bir destek mesajı olduğunu açıkladılar. Isınmaya sadece 45 dakika vardı. Ne yapmalıydım diye düşündüm. Şimdi bile, farklı bir karar verseydim sonuçlarının ne olacağını bilmiyorum. Bu konu hakkında rahatlıkla konuşanlara şunu söylemek istiyorum. Benim yerinde olsaydınız ne yapardınız? Dünyada tartışılan siyasi bir konuda bir sporcudan hareket beklemek bence biraz fazla" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM
Zanka, Fenerbahçe'nin bir daha böyle bir konu olursa durumunu anlayışla karşılayacaklarını söylediğini dile getirirken, Türkiye'de çok mutlu olduğunu da kaydetti.
- 11.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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