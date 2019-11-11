Fenerbahçe'de Zanka: Siz ne yapardınız

Fenerbahçeli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Denizli deplasmanında ısınmaya 'Vatan size minnettar' yazılı tişörtlerle çıkmıştı. Tişörtü giyen Zanka, Danimarka'da yoğun eleştiri aldı. Tecrübeli oyuncu bu konuda ilk kez konuştu. Eleştirilerin mantıklı değil kişisel olduğunu belirten Zanka, "Tişörtü gördüğümde, tercümana anlamını sordum. Türk askerine verilen bir destek mesajı olduğunu açıkladılar. Isınmaya sadece 45 dakika vardı. Ne yapmalıydım diye düşündüm. Şimdi bile, farklı bir karar verseydim sonuçlarının ne olacağını bilmiyorum. Bu konu hakkında rahatlıkla konuşanlara şunu söylemek istiyorum. Benim yerinde olsaydınız ne yapardınız? Dünyada tartışılan siyasi bir konuda bir sporcudan hareket beklemek bence biraz fazla" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM

Zanka, Fenerbahçe'nin bir daha böyle bir konu olursa durumunu anlayışla karşılayacaklarını söylediğini dile getirirken, Türkiye'de çok mutlu olduğunu da kaydetti.