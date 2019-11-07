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07 Kasım 2019, Perşembe
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Beko 'i ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlıyor

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 7. haftasında yarın temsilcisi ile sahasında karşılaşacak.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

'nde sezona kötü başlayan Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi. Tek galibiyetini 'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda , Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.

AVRUPA'DA 516. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

  1. 07.11.2019
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