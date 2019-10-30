Erkan Zengin'den Ersun Yanal itirafı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor'un teknik direktörü ve kaptanı Erkan Zengin, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan bahseden Zengin, "Hoca, çok çalışan oyuncuyu sever" dedi.
Ersun Yanal'ın oyuncularla olan iletişiminden bahseden Erkan Zengin, "Ersun Hoca'nın teknik direktörlüğü çok iyi. Ben hem Trabzonspor'da hem de Eskişehirspor'da birlikte çalıştım. Bence bir futbolcunun oynaması için Ersun Hoca'yı çok sevmesi ve çok çalışması lazım. Çok çalışınca zaten hocanın kafasındaki taktiklere ve plana uyuyor. O sisteme uyduğu için hoca da otomatik olarak seviyor futbolcuyu. Problemli bir çocuksa hocayla hiç geçinemez. Bunun birçok örneği var ama şimdi isim vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Erkan Zengin, Cüneyt Dumlupınar'ın Fatih Karagümrükspor'dan ayrılmasının ardından hem takım kaptanı hem de teknik direktör olarak görev yapmaya başlamıştı.
- 30.10.2019
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"Tek büyük Trabzonspor"
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Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
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sami avcı iyi yapmış
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