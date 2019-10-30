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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'den itirafı!

Erkan Zengin'den Ersun Yanal itirafı!

1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü ve kaptanı , beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü 'dan bahseden Zengin, "Hoca, çok çalışan oyuncuyu sever" dedi.

'ın oyuncularla olan iletişiminden bahseden , "'nın teknik direktörlüğü çok iyi. Ben hem 'da hem de 'da birlikte çalıştım. Bence bir futbolcunun oynaması için Ersun Hoca'yı çok sevmesi ve çok çalışması lazım. Çok çalışınca zaten hocanın kafasındaki taktiklere ve plana uyuyor. O sisteme uyduğu için hoca da otomatik olarak seviyor futbolcuyu. Problemli bir çocuksa hocayla hiç geçinemez. Bunun birçok örneği var ama şimdi isim vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Erkan Zengin, Cüneyt Dumlupınar'ın 'dan ayrılmasının ardından hem takım kaptanı hem de olarak görev yapmaya başlamıştı.

  1. 30.10.2019
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