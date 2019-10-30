Erkan Zengin'den Ersun Yanal itirafı!

Ersun Yanal'ın oyuncularla olan iletişiminden bahseden Erkan Zengin, "Ersun Hoca'nın teknik direktörlüğü çok iyi. Ben hem Trabzonspor'da hem de Eskişehirspor'da birlikte çalıştım. Bence bir futbolcunun oynaması için Ersun Hoca'yı çok sevmesi ve çok çalışması lazım. Çok çalışınca zaten hocanın kafasındaki taktiklere ve plana uyuyor. O sisteme uyduğu için hoca da otomatik olarak seviyor futbolcuyu. Problemli bir çocuksa hocayla hiç geçinemez. Bunun birçok örneği var ama şimdi isim vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Erkan Zengin, Cüneyt Dumlupınar'ın Fatih Karagümrükspor'dan ayrılmasının ardından hem takım kaptanı hem de teknik direktör olarak görev yapmaya başlamıştı.