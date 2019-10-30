Beşiktaş'ta flaş Volkan Demirel gelişmesi!

Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında Tolga Zengin geliyor.

VOLKAN DEMİREL GİBİ TEKNİK EKİBE

Sözleşmesi bittikten sonra kaleci antrenörü olarak milli takıma gideceği konuşulan Tolga, futbol veda etmedi. Başkan Çebi'nin Tolga'ya "Seni de Volkan Demirel gibi bizim teknik ekibe katalım" dediği öğrenildi.

Serbest oyuncu kategorisinde bulunan 36 yaşındaki file bekçisi, önceki günkü Galatasaray derbisini Vodafone Park'ta izlemişti.