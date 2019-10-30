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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'ta flaş gelişmesi!

Beşiktaş'ta flaş Volkan Demirel gelişmesi!

'de ismini efsaneler arasına yazdıran , futbolu bırakmasının ardından antrenör ekibine katımıştı. Siyah-beyazlı camiada Çebi döneminin başlamasının ardından da gözler 'e çevrildi...

'ta son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor.

VOLKAN DEMİREL GİBİ TEKNİK EKİBE

Sözleşmesi bittikten sonra kaleci antrenörü olarak milli takıma gideceği konuşulan Tolga, veda etmedi. Başkan Çebi'nin Tolga'ya "Seni de gibi bizim teknik ekibe katalım" dediği öğrenildi.

Serbest oyuncu kategorisinde bulunan 36 yaşındaki file bekçisi, önceki günkü derbisini Vodafone Park'ta izlemişti.

  1. 30.10.2019
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