Beşiktaş'ta flaş Volkan Demirel gelişmesi!
Fenerbahçe'de ismini efsaneler arasına yazdıran Volkan Demirel, futbolu bırakmasının ardından antrenör ekibine katımıştı. Siyah-beyazlı camiada Çebi döneminin başlamasının ardından da gözler Tolga Zengin'e çevrildi...
Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında Tolga Zengin geliyor.
VOLKAN DEMİREL GİBİ TEKNİK EKİBE
Sözleşmesi bittikten sonra kaleci antrenörü olarak milli takıma gideceği konuşulan Tolga, futbol veda etmedi. Başkan Çebi'nin Tolga'ya "Seni de Volkan Demirel gibi bizim teknik ekibe katalım" dediği öğrenildi.
Serbest oyuncu kategorisinde bulunan 36 yaşındaki file bekçisi, önceki günkü Galatasaray derbisini Vodafone Park'ta izlemişti.
- 30.10.2019
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"Tek büyük Trabzonspor"
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tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
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sami avcı iyi yapmış
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